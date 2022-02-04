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На российской мегатрассе запустят беспилотники

В Минтрансе заявили о планах в 2022 году начать тестировать беспилотники на трассе М-11

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На выборочных участках скоростной автодороги М-11 «Нева» Москва—Санкт-Петербург в 2022 году планируют начать тестовые поездки беспилотников. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев, пишут «Известия».

По словам чиновника, первые беспилотные автомобили на российской мегатрассе появятся после запуска экспериментального правового режима. Савельев добавил, что на 2022 год запланировано строительство участка автодороги между Казанью и Екатеринбургом, а также прокладывание участка в обход Твери на автомагистрали М-11 «Нева».

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«Кроме того, в 2022 году планируем завершить этап реконструкции обхода Аксая в Ростовской области, строительство обхода Анапы, развиваем дальние автодорожные подходы к Крымскому мосту. Продолжаем реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги"», — отметил министр.

Савельев также рассказал о планах активно развивать Северный морской путь — построить ледокольный флот нового поколения, в том числе на газовом топливе, реконструировать инфраструктуру базы технического обслуживания и возвести объекты Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности.

Ранее в Минтрансе заявили о планах к 2024 году запустить в России первые беспилотные грузовые паромы. Они будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской, протяженность маршрута достигнет 480 морских миль. Специалисты испытывают три судна, а запустить в общей сложности планируют около 20.

Нина Ташевская
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