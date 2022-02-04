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Осужденные устроили поджог в российской колонии строгого режима

Заключенные саратовской колонии строгого режима устроили поджог в камерах ШИЗО

В Саратовской области осужденные исправительной колонии №2 устроили демонстративный протест против изъятия запрещенных предметов и попали на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе областного управления ФСИН России.

Инцидент произошел 2 февраля. На кадрах видно, как в камерах штрафного изолятора (ШИЗО) горит уборная и валяется сломанная мебель. «Зачем вы ломаете? Зачем ты это опять поджигаешь?», — спокойно спросил инспектор, заходя в помещение. «Потому что сигарет нет», — ответил ему осужденный, держащий в руках сигарету.

После этого сотрудник колонии попросил заключенных покинуть помещение и стал тушить огонь водой из тазика.

Как уточнили в пресс-службе ФСИН, размер ущерба, причиненного колонии, устанавливается. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

Также в ведомстве подчеркнули, что в ИК-2 Саратовской области содержатся рецидивисты, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – убийств, грабежей, разбоя, похищения людей и наркопреступлений.

Мария Рубникович
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