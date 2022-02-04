Звезда «50 оттенков серого» начала переговоры с Sony о сольном фильме Marvel

Американская актриса и модель Дакота Джонсон начала переговоры с компанией Sony по поводу съемок в сольном фильме киновселенной Marvel. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Речь идет о картине «Мадам Паутина», в которой звезда «50 оттенков серого» сможет исполнить главную роль. Sony решила запустить проект после успеха ленты «Человек-паук: Нет пути домой».

Режиссером выступит известная по постановке сериала «Наследники» Эс Джей Кларксон. Сценарий напишут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, работавшие над «Морбиусом» с Джаредом Лето.

Мадам Паутина — парализованная ясновидящая, которая помогает Питеру Паркеру находить злодеев и бороться с ними. Впервые персонаж появился на страницах комиксов о Человеке-пауке в 1980-х годах. Источники Deadline предположили, что в киноадаптации образ героини переосмыслят.