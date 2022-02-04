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Семья покойного актера из «Ходячих мертвецов» заявила о его похищении и убийстве

Родственники актера из «Ходячих мертвецов» выразили уверенность, что его похитили и убили

Фото: Katrina Kochneva / Globallookpress.com

Семья американского актера из сериала «Ходячие мертвецы» Мозеса Джей Мозли выразила уверенность в том, что его похитили и убили. Об этом пишет TMZ.

Сестра покойного Тирия Кимбро рассказала в беседе с изданием, что родственники не верят в версию самоубийства, ранее выдвинутую полицией. Тело актера нашли в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия, после того, как он пропал без вести некоторое время назад. Родственникам удалось отследить местонахождение его машины. Отмечается, что двери автомобиля были заблокированы, у Мозли было смертельное ранение.

Правоохранители заявили, что в настоящее время они расследуют дело о суидице, однако детективы рассматривают и другие возможные версии гибели артиста.

Мозес Джей Мозли скончался на 32-м году жизни. В «Ходячих мертвецах» он играл одного из зомби с 2012 по 2015 год. Мозли снимался в таких фильмах, как «Хранители», «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и «Королева Юга».

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Сергей Равин
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