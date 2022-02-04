Акции Spotify резко упали

Акции музыкального сервиса Spotify резко упали на 16 процентов после публикации прогноза по подписчикам на первый квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Spotify ожидает, что число ежемесячно активных подписчиков достигнет 418 миллионов, платных подписчиков — 183 миллионов, а выручка составит 2,6 миллиарда евро. Все эти прогнозы оказались чуть хуже ожиданий аналитиков, пишет CNBC.

Также музыкальный сервис представил отчетность за четвертый квартал прошлого года. Отмечается, что выручка Spotify увеличилась на 24 процента, до 2,7 миллиарда евро. Операционный убыток был существенно сокращен — с 69 миллионов евро в четвертом квартале 2020 года до 7 миллионов евро в тот же период 2021-го.

