Ярмольник высказался о возможности возвращения в КВН

Известный российский актер театра и кино, бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник оценил возможность возвращения в «Клуб веселых и находчивых». Об этом он высказался в разговоре с «Телепрограммой».

Ярмольник напомнил, что не занимается КВН с 2012 года. По словам актера, он не бывает на телеиграх.

«Наши (с руководителем КВН Александром Масляковым — прим. «Ленты.ру») пути-дороги разошлись много лет назад по принципиальным соотношениям. Вернуться точно не хотел бы», — заявил артист. Он также добавил, что не комментирует прекращение отношений с Масляковым.

Ранее Ярмольник раскритиковал современный КВН. Актер счел выступления современных команд «Клуба веселых и находчивых» несмешными, а саму передачу — непригодной для просмотра.

Ярмольник на протяжении 20 лет был регулярным членом жюри КВН. В 2013-м он рассказал, что больше года назад прекратил сотрудничество с телеигрой. Причиной, по его словам, стали расхождения во взглядах с Масляковым.