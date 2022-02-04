Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ярмольник высказался о возможности возвращения в КВН

Актер Леонид Ярмольник заявил, что не хотел бы возвращаться в КВН
Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Известный российский актер театра и кино, бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник оценил возможность возвращения в «Клуб веселых и находчивых». Об этом он высказался в разговоре с «Телепрограммой».

Ярмольник напомнил, что не занимается КВН с 2012 года. По словам актера, он не бывает на телеиграх.

«Наши (с руководителем КВН Александром Масляковымприм. «Ленты.ру») пути-дороги разошлись много лет назад по принципиальным соотношениям. Вернуться точно не хотел бы», — заявил артист. Он также добавил, что не комментирует прекращение отношений с Масляковым.

Ранее Ярмольник раскритиковал современный КВН. Актер счел выступления современных команд «Клуба веселых и находчивых» несмешными, а саму передачу — непригодной для просмотра.

Ярмольник на протяжении 20 лет был регулярным членом жюри КВН. В 2013-м он рассказал, что больше года назад прекратил сотрудничество с телеигрой. Причиной, по его словам, стали расхождения во взглядах с Масляковым.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В Пекине началась церемония открытия зимней Олимпиады-2022
Украинцы демонтировали памятник полководцу Суворову
Пятилетний мальчик провалился в 32-метровый колодец и выживал в нем три дня
ФСБ задержала главу входящего в Минэнерго предприятия по делу о мошенничестве
В ЕС оценили закрытие в России Deutsche Welle
Турция заявила о готовности стать посредником между Россией и Украиной
В Москве закрылось бюро Deutsche Welle
Ярмольник высказался о возможности возвращения в КВН
В российском регионе медики устроили «итальянскую забастовку»
Объяснена меньшая патогенность омикрон-варианта коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.