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США восстановят исключения из санкций против Ирана

Госдеп анонсировал, что США восстановят исключения из санкций по ядерной сделке Ирана

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Администрация США решила восстановить ранее отмененные исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. Однако Вашингтон не считает эту меру уступкой Тегерану, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепа.

Представитель Госдепа анонсировал восстановление исключений из санкций по ядерной сделке, чтобы позволить третьим сторонам «участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране». Сотрудник ведомства отметил, что решение принято на фоне растущих опасений из-за увеличивающихся запасов обогащенного урана в стране.

Дипломат добавил, что США вводят исключения, чтобы дать возможность ряду международных партнеров провести «более подробные технические обсуждения». Кроме того, Вашингтон стремится обеспечить сотрудничество, отвечающее его интересам в области ядерного нераспространения. «Для ясности: это не уступка Ирану», — отметил сотрудник Госдепа.

При этом решение о восстановлении исключений не означает скорое возвращение сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). «Данный шаг не является сигналом о том, что мы вот-вот достигнем взаимопонимания об обоюдном возвращении к полной реализации СВПД по иранской ядерной программе», — подчеркнули в дипведомстве.

Марина Совина
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