Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали во время съемок кулинарного шоу

The Sun: сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали на съемках телешоу Hungry For It

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали на съемках кулинарного шоу Hungry For It в сентябре 2021 года, однако известно об этом стало только сейчас. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свой источник.

«Предположительно, нападавший постучался, ворвался в комнату, где находилась сотрудница, и надругался над ней, — уточнил собеседник издания, отметив, что произошедшее потрясло всю съемочную группу. — Никто из нас не предполагал, что подобное может случиться, когда мы подписывали контракт».

Член съемочной группы рассказал, что после произошедшего в Лондоне инцидента свидетелям запретили публично выступать с какими-либо заявлениями и распространять информацию о происшествии.

В полиции рассказали, что через девять дней после предполагаемого нападения в правоохранительные органы поступило обращение. По словам представителей ведомства, в настоящий момент проводится расследование.

Тем временем в «Би-би-си» заверили, что потерпевшей оказывается вся необходимая помощь. «В BBC Studios действует надежный регламент, гарантирующий, что любому нашему сотруднику, который мог стать жертвой преступления, будет оказана вся необходимая поддержка и что этот вопрос будет рассматриваться с максимальной серьезностью и осторожностью», — отметил представитель телекомпании.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
Женщины из делегации «Талибана» попросили убежища в Норвегии
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
В Польшу прибыли дополнительные американские войска
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде
Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали во время съемок кулинарного шоу
Эксперт оценил вероятность ухода зарубежных IT-гигантов из России
Назван новый ведущий Stand Up на ТНТ
В России рассказали о роли Украины в производстве турецких Bayraktar TB2
В СФ назвали закономерной ошибкой публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.