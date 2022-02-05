Россия рассказала о потерях Канады от санкций против Москвы

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада, вводя антироссийские санкции, ограничивает собственные горизонты сотрудничества, прежде всего в инновационной сфере. О таких потерях он заявил в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

«Оттава, вводя санкции против нас, сама ограничивает свои горизонты сотрудничества, прежде всего в инновационной сфере», — рассказал российский посол, приведя в качестве примера обеспечения зеленого перехода и развития атомной энергетики потребовались малые модульные реакторы.

При этом Степанов отметил, что канадский бизнес, несмотря на ситуацию, считает российский рынок очень перспективным, а товарооборот между Москвой и Оттавой растет. «В прошлом году вырос более чем на три четверти по сравнению с предыдущим годом и во многом за счет нашего экспорта», — подчеркнул посол.

Также он заявил, что Россия всегда открыта к сотрудничеству с Канадой, учитывая интересы двух стран в ряде сфер. «Тем более у нас схожие подходы в области сельского хозяйства, рыболовства, добычи полезных ископаемых, создании передовых энергетических и информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект», — заключил он.