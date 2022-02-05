В Италии выдвинули новую версию гибели журналистов в Донбассе

Приказ осуществить минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском в Донбассе, в результате которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов, был отдан лично командиром 95-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины Михаилом Забродским. Новую версию гибели выдвинули журналисты из Италии, первая часть расследования показана новостным телеканалом RaiNews24, передает РИА Новости.

Авторы документального фильма «Дисциплина молчания» начинают повествование с вопроса: кто убил Роккелли и Миронова? Дело в том, что судебно-следственные органы Италии не смогли дать ответ на него.

В июле 2017 года в аэропорту Болоньи по этому делу был взят под арест Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии. В 2013-м он отправился на Украину из Италии для того, чтобы принять участие в Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и уехал воевать в Донбас. В 2019 его признали виновным в убийстве Роккелли и Миронова и приговорил его к 24 годам лишения свободы, однако год спустя Апелляционный суд Милана вынес в отношении Маркива оправдательный приговор, который год спустя подтвердил Верховный Кассационный суд Италии. Тогда же московский Басманный суд заочно выдвинул санкцию на арест Маркива.

В ходе апелляционного процесса сторона обвинения указывала, что Маркив был приговорен судом первой инстанции не за то, что он непосредственно вел огонь из миномета, а поскольку он помогал тем, кто стрелял по безоружным людям.

Журналисты также смогли найти свидетеля тех событий. Этот человек, чье имя не раскрывается, тогда воевал в составе 95-й аэромобильной бригады. Он рассказал, что в день минометного обстрела он был как раз напротив того места, где были убиты Роккелли и Миронов. Приказ открыть огонь из автоматического миномета «Василек» тогда отдал лично командир бригады Забродский, который в августе 2014 года стал Героем Украины, а сейчас является депутатом Верховный Рады.

Автомобиль с Роккелли, Мироновым и их французским коллегой попал под минометный обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии. Пассажиры и водитель укрылись в кювете, но один из снарядов упал в непосредственной близости от них.

31-летний итальянец Андреа Роккелли был известен в стране фоторепортажами с мест военных действий.