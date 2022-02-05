Вирусолог рассказал о дальнейшей эволюции коронавируса

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов рассказал РИА Новости, как будет происходить эволюция коронавирусной инфекции в будущем и чего стоит ждать от новых штаммов.

«Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен», — заявил медик.

Он добавил, что в дальнейшем вирус станет меньше поражать нижние отделы респираторного тракта, а верхние наоборот — лучше. В качестве примера он привел омикрон-штамм COVID-19, с которым произошли именно такие изменения, и выразил уверенность в том, что последующие варианты инфекции будут следовать той же тенденции. Однако вирусолог подчеркнул, что даже при этом омикрон является опасным и может привести к смерти заболевшего.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что единственным способом защиты от омикрона для россиян, которые не прививались от коронавируса и не болели, остается изоляция, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность.