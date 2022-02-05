Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог рассказал о дальнейшей эволюции коронавируса

Вирусолог Щелканов заявил, что новые штаммы коронавируса будут более заразными

Фото: Pixabay

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов рассказал РИА Новости, как будет происходить эволюция коронавирусной инфекции в будущем и чего стоит ждать от новых штаммов.

«Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен», — заявил медик.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
Вчера
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Он добавил, что в дальнейшем вирус станет меньше поражать нижние отделы респираторного тракта, а верхние наоборот — лучше. В качестве примера он привел омикрон-штамм COVID-19, с которым произошли именно такие изменения, и выразил уверенность в том, что последующие варианты инфекции будут следовать той же тенденции. Однако вирусолог подчеркнул, что даже при этом омикрон является опасным и может привести к смерти заболевшего.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что единственным способом защиты от омикрона для россиян, которые не прививались от коронавируса и не болели, остается изоляция, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Си Цзиньпина
Госдеп США вступился за закрытый в Москве Deutsche Welle
Спрогнозирован пик заболеваемости омикроном в России
Москвичи рассказали о практике высаживания деревьев в СССР
США попали в зависимость от российского дизеля
Назван способ добиться повышения зарплаты
Антонов назвал цель заявлений Запада о подготовке «вторжения» на Украину
Канада направила Украине самолет с новой партией вооружения
Вирусолог рассказал о дальнейшей эволюции коронавируса
Вирусолог предупредил о появлении неподвластного вакцинам штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.