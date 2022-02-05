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Врач назвал единственный способ защиты от омикрона для непривитых россиян

Врач Поздняков назвал изоляцию единственным способом защиты от омикрона для непривитых

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Единственным способом защиты от омикрона для россиян, которые не прививались от коронавируса и не болели, остается изоляция, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«В силу заразности омикрона и иже с ним все перестало работать, кроме изоляции. Маски практически не работают, по сути, как и респираторы. Для людей, которые неиммунизированы, жизнь становится сложнее и сложнее именно с точки зрения вирусологии. И вирус все равно их достанет», — сказал специалист.

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Поздняков добавил, что пока в популяции остается много людей без иммунной защиты, вирус будет мутировать. При этом он подчеркнул, что неимунные продолжат умирать даже при заражении омикроном, несмотря на то, что ему не свойственно тяжелое течение. Это связано с тем, что у людей с нулевым иммунитетом к инфекции омикрон будет вести себя точно так же, как уханьский штамм, вызывая воспаления, поражения легких и тромбозы.

В декабре 2021 года иммунолог Николай Крючков рассказал, что дельта- и омикрон-штаммы снижают эффективность защитных масок. По его словам, у данных штаммов выделяется больше вирусных частиц, и маска фильтрует их меньше даже при обычном процессе дыхания. Позднее врач-терапевт Алексей Водовозов предостерег россиян от ношения тканевой маски для защиты от микрона, так как у нее низкая эффективность против данного варианта коронавируса.

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Майя Гавашели
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