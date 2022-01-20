Россиян предостерегли от ношения тканевой маски для защиты от омикрона

Врач-терапевт Алексей Водовозов предостерег россиян от ношения тканевой маски для защиты от омикрон-штамма коронавируса из-за ее невысокой эффективности против этого варианта. Об этом в четверг, 20 января, пишет «Москва 24».

Специалист объяснил, что начиная с дельта-штамма COVID-19 старается как можно быстрее размножиться в дыхательных путях организма человека, поэтому для защиты от инфекции особенно важно носить правильную маску. По словам Водовозова, медицинские маски более эффективны, чем тканевые, но не намного. Они имеют специальный материал-барьер от вирусов, но даже если ее правильно носить, все равно остается негерметичное подмасочное пространство, за счет которого попадает воздух из окружающего пространства.

«Когда мы дышим, эти колебания тоже отражаются на плотности прилегания маски, и это действительно снижает ее эффективность», — уточнил эксперт.

Он отметил, что ношение сразу двух медицинских масок теоретически может несколько увеличить защиту от коронавируса, но все равно не сравнится с эффективностью респираторов. Водовозов советует отдать предпочтение респираторам второго класса, которые помогут снизить количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц.

По данным оперштаба на 20 января, в России за сутки выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Абсолютный рекорд по приросту зафиксирован в Москве — за минувшие 24 часа заболели 11 557 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261.