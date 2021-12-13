Иммунолог рассказал о пониженной эффективности маски против омикрон-штамма

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что дельта и омикрон-штаммы снижают эффективность защитной маски. Об этом он рассказал в беседе с порталом URA.RU.

По словам Крючкова, у дельты и омикрона выделяется больше вирусных частиц — соответственно, эффективность маски становится пониженной: «Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому с омикроном и дельтой все-таки хуже маски работают. Особенно с омикроном», — объяснил эксперт. Он добавил, что из-за новых штаммов эффективность теряют и вакцины против COVID-19.

Ранее в Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с новым омикрон-штаммом коронавируса. Отделение на 40 коек организовано в Перми при клинической больнице №4. Уточняется, что направлять туда пациентов будут только при выявлении у них на это показаний.