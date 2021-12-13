В российском регионе открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом

В Пермском крае открылся обсерватор для пациентов с новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Отделение на 40 коек организовано в Перми при клинической больнице №4. Уточняется, что направлять туда пациентов будут только при выявлении у них на это показаний.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что на данный момент угрозы жизни для заразившихся омикрон-штаммом россиян нет, они получают минимальную терапию. Кроме того, у многих инфицированных уже есть иммунитет к омикрону. В связи с этим болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, добавил он.

12 декабря было подсчитано, что общее число заражений коронавирусной инфекцией в России превысило 10 миллионов. Комментируя «Ленте.ру» преодоление этой отметки, врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что нынешняя волна вскоре пойдет на спад, что прогнозировали эксперты. Однако ситуация может измениться, если в стране начнет распространяться омикрон-штамм.