Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом

В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Пермском крае открылся обсерватор для пациентов с новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Отделение на 40 коек организовано в Перми при клинической больнице №4. Уточняется, что направлять туда пациентов будут только при выявлении у них на это показаний.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что на данный момент угрозы жизни для заразившихся омикрон-штаммом россиян нет, они получают минимальную терапию. Кроме того, у многих инфицированных уже есть иммунитет к омикрону. В связи с этим болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, добавил он.

12 декабря было подсчитано, что общее число заражений коронавирусной инфекцией в России превысило 10 миллионов. Комментируя «Ленте.ру» преодоление этой отметки, врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что нынешняя волна вскоре пойдет на спад, что прогнозировали эксперты. Однако ситуация может измениться, если в стране начнет распространяться омикрон-штамм.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова пособолезновала европейской дипломатии
Минтруд предложил урегулировать зарплаты шахтеров
Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
США обвинили Россию в подрыве интересов мира из-за вето на резолюцию в СБ ООН
Российских дачников предупредили о штрафах за неубранный снег
Московских водителей предупредили о снегопаде
В Нигерии уничтожат около одного миллиона доз вакцин от COVID-19
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Витории
Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину
Известный блогер предрек катастрофу российскому городу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter