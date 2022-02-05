Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разговоре, который состоялся с российским коллегой Владимиром Путиным после задержания 33 россиян на белорусской территории в 2020 году. В интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на YouTube-канале «Соловьев Live», он назвал состоявшуюся беседу жесткой.

«Но чтобы вы знали, когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным такой жесткий был разговор», — поделился белорусский президент. По его словам, в тот момент российская сторона не рассказала белорусским коллегам, о том, что «там крот какой-то был». «Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". Это уже через неделю или несколько дней выяснилось», — добавил он.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но «вагнеровцы» вернулись в Россию. Некоторые оппоненты президента Украины Владимира Зеленского полагают, что операцию сорвали близкие к нему люди.