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Лукашенко назвал условие для ухода с поста президента

Лукашенко заявил, что оставит пост президента в случае нормализации обстановки в стране

Фото: Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для ухода с поста президента. В интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канале «Соловьев Live» он заявил, что готов оставить управление страной, если обстановка там нормализуется.

На вопрос о том, сколько еще лет Лукашенко собирается возглавлять Белоруссию, он ответил что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуаций, подобных белорусским протестам 2020 года. «Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», — заявил он.

По мнению Лукашенко, стране необходимо определиться с преемником, который заменит его на посту президента. «Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто", вот он, кто появится — мы определимся», — пояснил глава государства.

Лукашенко сравнил свое президентов с временами правления советского лидера Леонида Брежнева (1906-1982), который оставался на высшем посту до конца жизни. «Я сейчас понимаю, насколько он был зависим не только от обстоятельств, а от тех людей, которые его окружали, его поддерживали», — высказался он. Глава Белоруссии также подчеркнул, что он, как и был Брежнев, повязан «своей страной, которую создавал своими руками». «Это даже не служба, это служение», — заключил он.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Центризбирком объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции были жестко разогнаны с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков получили крупные тюремные сроки или бежали из страны.

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Асель Минбаева
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