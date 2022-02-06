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Премьер Израиля обсудил с Байденом отношения России и Украины

Премьер-министр Израиля Беннет обсудил с президентом США Байденом отношения РФ и Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Помимо ситуации вокруг Украины, политики затронули тему региональных вызовов и ядерную программу Израиля. «Лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, особенно нарастающую иранскую агрессию, а также шаги по блокированию иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.

Ранее телефонный разговор с премьер-министром Израиля провел президент России Владимир Путин. 13 января они затронули различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении и проблематику ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Марина Совина
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