Прокуратура начала проверку после гибели двоих детей при пожаре под Иркутском

Прокуратура Качугского района начала проверку после гибели двоих детей при пожаре в деревенском доме. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

Согласно данным ведомства, трагедия произошла вечером 5 февраля, загорелся частный жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих детей, двух и четырех лет. Официальные органы устанавливают причину пожара.

Между тем ранее появилась информация о том, что дом поджег 28-летний Андрей Усов. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина, по данным Babr Mash, заподозрил супругу в измене, после чего облил ее бензином и поджег. Женщина, еще один ребенок и сам поджигатель выжили.