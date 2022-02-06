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Прокуратура начала проверку после гибели двоих детей при пожаре под Иркутском

Прокуратура Иркутской области начала проверку после гибели двоих детей в пожаре

Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Качугского района начала проверку после гибели двоих детей при пожаре в деревенском доме. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

Согласно данным ведомства, трагедия произошла вечером 5 февраля, загорелся частный жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих детей, двух и четырех лет. Официальные органы устанавливают причину пожара.

Между тем ранее появилась информация о том, что дом поджег 28-летний Андрей Усов. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина, по данным Babr Mash, заподозрил супругу в измене, после чего облил ее бензином и поджег. Женщина, еще один ребенок и сам поджигатель выжили.

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Варвара Кошечкина
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