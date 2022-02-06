На Мадагаскаре из-за мощного циклона погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли из-за последствий мощного тропического циклона, который пришел в ночь на воскресенье, 6 февраля, на Мадагаскар. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя властей островного государства Паоло Эмилио Рахолинариво.

По его словам, 47 888 жителей были эвакуированы из-за рисков наводнений, их укрыли в специально созданных убежищах.

Ранее Reuters сообщал о трех погибших. Циклон «Батсираи» обрушился на остров поздно вечером в субботу, 5 февраля. На восточном побережье Мадагаскара были зафиксированы проливные дожди, максимальная скорость ветра составляла 165 километров в час. Также отмечены значительные разрушения, включая обрушение зданий, отключение электроэнергии и наводнения.

Одним из наиболее пострадавших городов стал Носи Варика, расположенный на побережье. В этом населенном пункте разрушилась большая часть зданий, а сам город был отрезан от окрестностей из-за наводнения.

Согласно предварительным данным, ущерб от урагана усугубил разрушения, вызванные другим циклоном «Ана», который обрушился на остров всего две недели назад. Тогда погибли 55 человек, были эвакуированы более 130 тысяч жителей.