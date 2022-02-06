«Новые люди» предложили увеличить размер льготных кредитов для бизнеса

Партия «Новые люди» провела в Краснодаре конференцию «Законодательные решения системных проблем малого бизнеса. Результаты». В ней приняли участие вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

На конференции обсудили ряд инициатив« Новых людей», касающихся льготного кредитования для предпринимателей, сокращения числа проверок и бюрократической отчетности, создания комфортной социальной среды для развития малого и среднего бизнеса в регионе. Отдельное внимание уделили вопросам внедрения экологичных технологий в систему ЖКХ и участие бизнеса в благотворительности.

«В условиях ковидных ограничений предприниматели как никогда нуждаются в поддержке. Одной из мер должны стать льготные кредиты. Сейчас их максимальный размер составляет 5 миллионов рублей. Предлагаем их увеличить до 7 миллионов рублей, — заявил Даванков. — Также есть проблема наследования бизнеса. Мы видим способы улучшения ситуации и предложим соответствующие законотворческие инициативы».

Александр Демин рассказал о налоговом маневре, который предлагает провести партия «Новые люди». Налог на прибыль, НДС и страховые выплаты предлагается заменить единым оборотным налогом в размере 7 процентов с постепенным понижением до 5 процентов. По расчетам специалистов Санкт-Петербургского государственного экономического университета, это позволит вывести бизнес из тени и сохранит объем налоговых поступлений в бюджет. А зарплаты россиян могут вырасти на 20 процентов.

Как заявил вице-спикер Госдумы, конференции по развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата будут проходить в Краснодарском крае каждые две недели. «Краснодарский край — регион предпринимателей, многие из них – молодые люди, только начинающие свой путь в бизнесе. Мы будем оказывать им максимальную поддержку. В том числе в вопросах защиты частной собственности. Нужно обеспечить предпринимателям спокойную работу», — заявил Даванков. Накануне похожая встреча с общественниками, предпринимателями, добровольцами состоялась в Сочи, а ранее в Анапе.

В ближайшее время по инициативе Новых людей на Кубани также пройдет цикл мероприятий, посвященных вопросам развития туризма. Это направление курирует депутат фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев, возглавляющий комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

