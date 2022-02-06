Мэр Оттавы назвал вышедшей из-под контроля ситуацию с протестами

Мэр Оттавы Джим Уотсон признал, что ситуация с антиковидными протестами в канадской столице вышла из-под контроля и власти города не могут ее урегулировать. Об этом он сообщил в эфире радиостанции 580 CFRA, его цитируетРИА Новости.

«Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем», — рассказал он.

Он отметил, что численность протестующих существенно превосходит число полицейских в городе. Уотсон признал, что правоохранителям нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации.

Мэр Оттавы сообщил, что находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями. Политик отметил, что на данном этапе речь о привлечении военных не идет, но он не исключил, что и этот вопрос может быть рассмотрен.

23 января в Оттаве начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Они требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих «маргинальным меньшинством». По его словам, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.