Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Мэр Оттавы назвал вышедшей из-под контроля ситуацию с протестами

Мэр Оттавы Уотсон признал, что ситуация с протестами в столице вышла из-под контроля

Фото: Lars Hagberg / Reuters

Мэр Оттавы Джим Уотсон признал, что ситуация с антиковидными протестами в канадской столице вышла из-под контроля и власти города не могут ее урегулировать. Об этом он сообщил в эфире радиостанции 580 CFRA, его цитируетРИА Новости.

«Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем», — рассказал он.

Он отметил, что численность протестующих существенно превосходит число полицейских в городе. Уотсон признал, что правоохранителям нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации.

Мэр Оттавы сообщил, что находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями. Политик отметил, что на данном этапе речь о привлечении военных не идет, но он не исключил, что и этот вопрос может быть рассмотрен.

23 января в Оттаве начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Они требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих «маргинальным меньшинством». По его словам, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США усомнились в готовности КНР поддержать Россию по вопросу Украины
В Европе оценили рост цен на газ за год
Американский журналист объяснил вопрос Большунову о применении допинга
Ночлежка для бездомных на вокзале возмутила жителей Подмосковья
Евросоюзу предрекли удар по экономике
Премьер Израиля обсудил с Байденом отношения России и Украины
ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России
Мэр Оттавы назвал вышедшей из-под контроля ситуацию с протестами
Сложности с поставками газа в ЕС связали с кризисом отношений с Россией
В Белоруссии обвинили Украину в накаливании обстановки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.