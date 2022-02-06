У берегов Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Сахалин утром 6 февраля. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Сейсмособытие зафиксировали у восточного побережья в 08:18 по местному времени (00:18 по московскому). Очаг залегал на глубине 23 километра. Как уточнили в службе, подземный толчок почувствовали жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и поселка городского типа Ноглики. Его ощущаемость составила до 3 баллов.

По предварительным данным регионального управления МЧС, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

18 января землетрясение произошло в южной части Сахалина. Толчки силой до 4-5 баллов ощутили жители сел Синегорск, Яблочное, Чехов и Пионеры. Магнитуда подземного толчка составила 4,3. В результате никто не пострадал.