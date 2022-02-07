Драка покупателей с ворами за сумки в магазине Louis Vuitton попала на видео

Неизвестные преступники ворвались в бутик французского модного дома Louis Vuitton в Нью-Йорке и украли дорогостоящие товары на глазах у покупателей. Видеозапись с места событий опубликовал кандидат от республиканцев на пост губернатора штата Роб Асторино (Rob Astorino) в Twitter.

Инцидент произошел в люксовом магазине, расположенном в торговом центре Westchester. На кадры попали двое злоумышленников, которые зашли в магазин и начали снимать с витрины предметы роскоши. Пока между одним из воров, посетителями и сотрудниками бутика завязывалась драка, другому удалось спокойно выйти из помещения с двумя сумками в руках. На записи видно, что через некоторое время второй грабитель вырвался и сбежал, забрав с собой сумки. В ролике также видно, что охранник торгового цента стоит поодаль и бездействует.

Кроме того, Асторино разместил в соцсетях еще одно видео, в котором аналогичное преступление происходит в магазине Burberry в том же самом торговом центре.

В настоящий момент личности воров не раскрыты, полиция ведет расследование по делу. Представители Louis Vuitton отказались комментировать описанные события.