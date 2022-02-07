Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

После нападения собаки на ребенка в российском городе началась проверка

В Челябинске следователи начали проверку после нападения собаки на 7-летнего мальчика

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Управление Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области забрало у органов внутренних дел материалы проверки по факту нападения собаки на семилетнего ребенка. Об этом сообщает 74.ru.

Установлено, что животное, набросившееся на мальчика, не бездомное. Известна кличка собаки и адрес ее владельцев. По словам местных жителей, хозяевам неоднократно делали замечания из-за агрессии их питомца, однако те не реагировали.

Нападение произошло в поселке Федоровка Советского района Челябинска. Собака набросилась на ребенка, когда тот гулял во дворе дома. Родители отвезли сына в больницу, где ему оказали помощь, а затем обратились в полицию.

В СКР назначили процессуальную проверку. Ее проведение взял на контроль глава следственного управления.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Гинцбург назвал долю заразившихся омикроном в Москве
93-летнюю россиянку привезли домой из COVID-госпиталя в ссадинах и синяках
Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для россиян
Доктор Комаровский назвал единственный способ защиты от опасной болезни у детей
Судимый за терроризм россиянин три года вымогал деньги у бизнесмена
Путин проведет встречу с президентом Франции Макроном в Кремле
Российский урожай оказался под угрозой
Российские хоккеистки проиграли Канаде на Олимпиаде в Пекине
Названы вероятные победители «Оскара»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.