После нападения собаки на ребенка в российском городе началась проверка

Управление Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области забрало у органов внутренних дел материалы проверки по факту нападения собаки на семилетнего ребенка. Об этом сообщает 74.ru.

Установлено, что животное, набросившееся на мальчика, не бездомное. Известна кличка собаки и адрес ее владельцев. По словам местных жителей, хозяевам неоднократно делали замечания из-за агрессии их питомца, однако те не реагировали.

Нападение произошло в поселке Федоровка Советского района Челябинска. Собака набросилась на ребенка, когда тот гулял во дворе дома. Родители отвезли сына в больницу, где ему оказали помощь, а затем обратились в полицию.

В СКР назначили процессуальную проверку. Ее проведение взял на контроль глава следственного управления.