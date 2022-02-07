Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы из-за стихов

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратится к властям после увольнения учительницы гимназии № 168 Серафимы Сапрыкиной из-за чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Поговорили с Серафимой. Завтра уйдет запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер», — написал Вишневский.

Он назвал эту историю дикой, и заявил о готовности помочь учительнице. «Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение», — высказал мнение политик.

Ранее Сапрыкина пожаловалась на руководство учебного заведения из-за увольнения после того, как она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Советский драматург и поэт Даниил Хармс (1905-1942) в 1942 году был арестован за «пораженческие настроения» и помещен в следственный изолятор «Кресты». Он скончался в психиатрическом отделении тюремной больницы. Русского поэта и писателя Александра Введенского (1904-1941) арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Он умер от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году.