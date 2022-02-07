Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной сессии на Московской бирже российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи вырос на 1,32 процента, до 3516,92 пункта, а индекс РТС — на 1,86 процента, до 1462,73 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта также незначительно укрепляется по отношению к основным. Доллар с начала дня опустился до 75,77 рубля (минус 0,08 процента), евро — до 86,6 рубля (минус 0,3 процента).

Цены на нефть остаются стабильными. Сорт Brent торгуется на уровне 93,34 доллара за баррель, сорт WTI — 91,97 доллара.

Большая часть «голубых фишек» Мосбиржи растет. Лучшие результаты у Ozon (плюс 1,33 процента, до 1558,5 рубля), «Тиньфофф» (плюс 1,28 процента, до 5251 рубля) и «Сургутнефтегаза» (плюс 1,26 процента, до 36,55 рубля). Падают только ценные бумаги «Русала» (минус 0,27 процента, до 71,17 рубля), «Полюса» (минус 0,26 процента, до 12 087 рубля) и «Северстали» (минус 0,14 процента, до 1558,4 рубля).

Рынок полностью отыграл пятничное снижение, связанное с геополитикой. Намеки на возможное обострение отношений между Россией и США в выходные не оправдались, и рынок вернулся на уровень 3 февраля. С начала года индекс Мосбиржи потерял порядка 250 пунктов.