Германия заявила о готовности отправить дополнительные войска в Литву

Министерство обороны Германии заявило о готовности направить в Литву 350 дополнительных военнослужащих, чтобы усилить поддержку восточного фланга НАТО. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

Отмечается, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт уже согласовала с партнерами в Прибалтике отправку дополнительных войск к боевой группе.

Командование батальоном НАТО, дислоцированным в Литве с 2017 года, осуществляет Германия. В его составе находятся 1,2 тысячи военнослужащих, около половины из них — солдаты Бундесвера.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ ФРГ поставлять оружие Украине. По его словам, в вопросе возможных поставок вооружений в «кризисные регионы» играют большую роль жесткие экспортные ограничения. При этом Берлин все же пообещал отправить Киеву пять тысяч военных касок.

За такую позицию руководство Германии критикуют на Украине. Глава МИД республики Дмитрий Кулеба считает решение властей ФРГ помочь лишь касками досадным. По его мнению, Берлин мог бы и должен был сделать для Киева больше хотя бы ради безопасности в евроатлантическом пространстве.

