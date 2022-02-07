Газпромбанк спрогнозировал почти 50-процентный рост стоимости акций «Роснефти»

Газпромбанк обновил свои оценки акций «Роснефти», установив рекомендацию «Покупать». Об этом говорится в отчете банка. Целевая цена по бумагам нефтяной компании определена на уровне 850 рублей за акцию, что подразумевает потенциал роста к текущим котировкам на уровне 49 процентов.

Как отмечается в отчете банка, благодаря сильной ресурсной базе «Роснефть» сможет ежегодно на горизонте до 2026 года наращивать добычу углеводородов на 5 процентов.

Кроме того, в банке отмечают, что при текущих котировках нефти марки Brent на уровне 90 долларов за баррель NPV проекта «Восток Ойл» (чистая приведенная стоимость, оценивается в 5,2 триллиона рублей или примерно 70 миллиардов долларов в базово-консервативном сценарии) увеличивается до 6,2 триллиона рублей (83 миллиарда долларов). При этом если геополитическая напряженность будет снижаться, при текущих котировках Brent NPV «Восток Ойл» увеличится до 6,8 триллиона рублей (91 миллиарда долларов).

В настоящее время при расчете целевой цены банк добавляет в нее 50 процентов стоимости проекта, что дает прибавку на уровне 233 рублей за акцию. Аналитики банка ожидают, что свободный денежный поток «Восток Ойл» выйдет в положительный диапазон сразу после запуска проекта в 2024 году и достигнет пика в 2036 году.

По подсчетам аналитиков, доходность «Восток Ойл» на уровне EBITDA в 55 долларов за баррель при цене нефти в 80 долларов за баррель в 2,5 раза выше, чем доходность среднестатистического месторождения в РФ (22 доллара за баррель).

«С учетом роста добычи газа и использования новых технологий затраты "Роснефти" на добычу в будущем могут остаться на уровне ниже 3 долларов за баррель, что обеспечит операционную эффективность на новых проектах, включая "Восток Ойл"», — считают в Газпромбанке.

Ряд крупнейших инвестиционных банков в последние месяцы добавил акции «Роснефти» в свои списки наиболее предпочтительных для покупки. В частности, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch, а также российская брокерская компания БКС.

Аналитики компании БКС назвали «Роснефть» «явным фаворитом» нефтяного рынка с перспективой увеличить добычу до 345 тысяч баррелей в сутки и выйти к еще большим показателям к середине нынешнего десятилетия.

Крупнейший швейцарский банк UBS также выделял «Роснефть» среди конкурентов за счет высокого потенциала наращивания добычи — средний ежегодный прирост в банке ожидают на уровне 3 процентов в период 2022-2030 годов.

Bank of America Merrill Lynch в своем февральском отчете назвал «Роснефть» среди компаний, благодаря которым Россия во втором полугодии сможет нарастить добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки. В банке отметили, что «Роснефть» стала единственной компанией, которая не сократила объемы бурения в прошлом году.

Аналитики Goldman Sachs называют проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края «магнитом для инвесторов», а в Bank of America Merrill Lynch присвоили ему статус «локомотива развития» «Роснефти». Аналитики отмечают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить 100-120 млрд долларов.