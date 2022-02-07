Власти решили продвигать российские технологии за рубежом

Минцифры решило создать службу «цифровых атташе» в торговых представительствах России за рубежом, сообщил РБК представитель министерства. 7 февраля ведомство начнет поиск специалистов для замещения соответствующих должностей. Работа атташе будет заключаться в поддержке экспорта российских IT-продуктов и их продвижении за границей.

Вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко также заявил «Интерфаксу», что в 2022 году «цифровые атташе» появятся в 16 странах, а в 2024 году число государств с их присутствием увеличится до 28. Раньше всего службы создадут в Бразилии, Вьетнаме, Германии, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Узбекистане, на Кубе, в Малайзии, ОАЭ, Сингапуре, Таиланде, Турции, ЮАР и Южной Корее.

От кандидатов на позицию атташе власти будут требовать высшее образование не ниже специалитета или магистратуры, а также знание языка страны пребывания. Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал, что претенденты обязаны иметь обширные знания о российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных технологий. Кроме того, важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли.

Службу «цифровых атташе» в России задумали учредить еще в 2019 году. Основными приоритетами тогда назвали поддержку российских высокотехнологичных компаний на зарубежных рынках и стимулирование иностранных фирм к переходу в российскую юрисдикцию. На данный момент проект курируют Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Объединение отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» сообщает, что в 2020 году объем экспорта высоких технологий из России достиг семи миллиардов долларов, а с учетом продаж зарубежных офисов российских компаний за границей — 8,6 миллиарда. Президент ассоциации Валентин Макаров отметил, что мировой рынок IT-продуктов растет, а предложения российских компаний в этой сфере становятся более выгодными из-за девальвации рубля.

«Наиболее высокий рост платежеспособного спроса наблюдается в арабских странах, где ищут альтернативы, чтобы снизить зависимость от решений какого-то одного поставщика, в Юго-Восточной Азии, растет интерес в Африке и Латинской Америке», — говорит Макаров. Однако, несмотря на геополитическую напряженность, российские IT-продукты остаются наиболее востребованными в США и Европе, добавил эксперт. Особой популярностью пользуются решения в области цифровой трансформации, видеоконференцсвязи и технологий безопасности.