Закопанное 95 лет назад послание в бутылке нашли и прочитали

Рабочие в шотландском городе Эрлсферри нашли и прочитали письмо в бутылке, которое было закопано в песчаной ловушке для мячей 95 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Рабочие обновляли поле для гольфа на территории основанного в 1875 году гольф-клуба. В одной из ловушек для мяча они обнаружили закопанную бутылку. Внутри бутылки находилось послание, написанное на обратной стороне упаковки из-под сигарет 18 ноября 1926 года. Оказалось, что бутылка пролежала в песке 95 лет. «Сегодня мы здесь, но где мы будем, когда это послание найдут, мы не знаем. Удачи», — говорилось в письме.

Секретарь гольф-клуба Гевин Кук заявил, что трое мужчин, имена которых указаны в подписи к посланию — Т.Дональдсон, Д.Кинг и У.Исон — были сотрудниками учреждения в 1920-х годах. По словам Кука, рабочие решили написать свое письмо потомкам и закопать его на этом же месте, когда будут завершать работы.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии была поражена, когда получила ответ на послание в бутылке, которое она бросила в море 25 лет назад, когда ей было восемь лет. В нем она написала о своих увлечениях и упомянула свою ненависть к мальчикам.