Милонов обвинил во лжи уволившуюся учительницу в Петербурге

Учительнице гимназии №168 в Санкт-Петербурге Серафиме Сапрыкиной, которая уволилась после чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, следует извиниться за ложь и клевету. С такими обвинениями выступил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Судя по информации из Санкт-Петербурга, эта учительница просто всех обманула, налгала. Конечно, никто не запрещает читать Введенского и Хармса. Это абсолютное вранье. Просто стыдно, что учительница из провинции позволяет себе так нагло лгать о петербургских традициях образования. Что она несет, Господи?» — заявил депутат.

Он добавил, что женщине необходимо извиниться за ложи и оскорбления, которые она, по его мнению, нанесла петербургским и ленинградским преподавателям. По словам Милонова, история с тем, что директор гимназии назвала поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов» является выдумкой, которую Сапрыкина использовала в качестве провокации и попытки обратить на себя внимание стран Запада.

«Все ее заявления односторонние и ничем не подтверждены. Ей очень стыдно, что она учителем работала, а педагогом с большой буквы не стала. После этого она тут же побежала кляузничать и вещать на зарубежных ресурсах», — добавил парламентарий.

Ранее Серафима Сапрыкина пожаловалась на руководство учебного заведения после увольнения из-за того, что она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Советский поэт Даниил Хармс в 1941 году был арестован за «пораженческие настроения» и помещен в следственный изолятор «Кресты». Позднее он умер в психиатрическом отделении тюремной больницы. Поэт Александр Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Он скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году.