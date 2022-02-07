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В Москве два человека погибли при пожаре в жилом доме

МЧС сообщило, что два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Фото: Shutterstock

На западе Москвы два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС в понедельник, 7 февраля, пишет РБК.

Уточняется, что ЧП произошло в квартире на первом этаже по адресу 3-я Филевская, 8, корпус 1. Сообщение о пожаре поступило в 13:54. Менее чем через полчаса он был ликвидирован.

Других пострадавших нет.

В конце января сообщалось, что в Калининграде при пожаре в заброшенной казарме погибли трое россиян. Их тела обнаружили пожарные при тушении.

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Евгения Куликова
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