Раскрыта доля «стелс-омикрона» в России

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина раскрыла долю подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон». Она рассказала об этом «Известиям».

По ее словам, в России выявляется «стелс-омикрон», однако его доля крайне незначительна.

«Мы осуществляем мониторинг за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2, проводя секвенирование и генотипирование в режиме 24/7. В нашей стране геновариант ВА.2 также выявляется, но его доля в настоящее время крайне незначительна — по нашим оценкам, это единичные проценты от общего количества изученного материала», — пояснила Черкашина.

Также специалист добавила, что этот подвид не доминирует ни в одном из регионов страны.

Об обнаружении в России случаев заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон», сообщалось 2 февраля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство BA.2 было обнаружено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.