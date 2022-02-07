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Раскрыта доля «стелс-омикрона» в России

Глава группы ЦНИИ Черкашина заявила, что доля «стелс-омикрона» ВА.2 в России незначительна

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина раскрыла долю подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон». Она рассказала об этом «Известиям».

По ее словам, в России выявляется «стелс-омикрон», однако его доля крайне незначительна.

«Мы осуществляем мониторинг за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2, проводя секвенирование и генотипирование в режиме 24/7. В нашей стране геновариант ВА.2 также выявляется, но его доля в настоящее время крайне незначительна — по нашим оценкам, это единичные проценты от общего количества изученного материала», — пояснила Черкашина.

Также специалист добавила, что этот подвид не доминирует ни в одном из регионов страны.

Об обнаружении в России случаев заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон», сообщалось 2 февраля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство BA.2 было обнаружено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.

Марина Совина
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