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Россиянам перечислили самые часто похищаемые продукты

«Известия» назвали самыми часто похищаемыми продуктами алкоголь, сыры и колбасы

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Самыми часто похищаемыми из магазинов продуктов в 2021 году оказались сыр, колбаса, молочные продукты и алкоголь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные из отчета системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер».

Чаще всего украсть пытались сыры и колбасы, на долю этой категории товаров пришлось 20,3 процента всех краж. На втором месте оказались молочные изделия (19,6 процента), на третьем — спиртные напитки (18,7 процента). Также в топ-5 вошли кофе (15,3 процента) и морепродукты (12 процентов).

При этом, отмечают аналитики, список самых похищаемых категорий товаров из года в год едва ли меняется. За последние 10 лет список «приоритетных» для воров товаров стабилен и в него входит то, что легче перепродать.

Отмечается, что всего за 2021 год система видеоаналитики зарегистрировала 263 тысяч краж в магазинах — это почти на четверть (90 тысяч случаев) больше, чем годом ранее. При этом 70 процентов ущерба магазинам наносят не посетители, а собственные сотрудники. А общий ущерб может доходить до одного процента от оборота.

Средняя сумма ущерба от одной кражи также выросла: с 1067 рублей в 2020 году до 1400 рублей в 2021 году. Эксперты связывают это с общим повышением цен.

Марина Совина
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