Роспотребнадзор оценил способность российских ПЦР-тестов выявлять штамм ВА.2

ПЦР-тесты российского производства способны выявить новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2. Об этом сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, большинство ПЦР-тестов смогут выявить наличие РНК вируса, даже если речь идет о «стелс-омикроне».

«Мы уже неоднократно говорили, что большая часть мутаций омикрона находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена, и по этой причине поводов для особых беспокойств нет. Тест-системы производства нашего института уже прошли проверку, и за них мы можем ручаться», — заверил Хафизов.

Об обнаружении в России случаев заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон», стало известно 2 февраля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство BA.2 было обнаружено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.