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Северную Корею обвинили в финансировании ядерных программ на украденные деньги

Следователи из ООН обвинили власти КНДР в краже криптовалюты ради ядерной программы

Фото: Ahn Young-joon / AP

Следователи из ООН обвинили власти Северной Кореи в краже криптовалюты и финансировании за счет этого ракетной и ядерной программ. О результатах отчета пишет Sky News.

По предварительным данным, в период с 2020-го по середину 2021 года КНДР украла цифровых активов на сумму более 50 миллионов долларов, хотя ряд специалистов полагают, что речь идет о сумме в 400 миллионов долларов.

С 2017 года растет количество заявлений, в которых Пхеньян обвиняют в краже криптовалюты ради финансирования своих ядерных и ракетных программ. Утверждается, что еще в 2019-м власти страны заполучили два миллиарда долларов, которые потратили на указанные цели — причем этого удалось добиться, даже несмотря на экономические санкции, призванные помешать развитию ядерной и ракетной программ.

Виктория Кондратьева
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