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Раскрыты причины непривлекательного внешнего вида по утрам

Медики заявили, что неправильное положение тела во время сна приводит к отекам

Фото: Depositphotos.com

Медицинские работники раскрыли несколько причин непривлекательного внешнего вида по утрам. Соответствующую информацию публикует портал LadBible.

Эксперты заявили, что во время сна человек долгое время находится в горизонтальном положении, из-за чего к его голове приливает жидкость, вызывающая отеки. По словам врачей, данное явление часто усугубляется в связи с переизбытком сна или, напротив, недосыпом.

Кроме того, согласно материалу, неправильное положение тела во время сна является причиной образования мешков под глазами, опухшего лица, а также морщин и заломов на коже. По этой причине дерматолог Пурвиша Пател рекомендует спать не на животе, а на спине или на боку. «Постарайтесь купить высокую подушку, чтобы лицо было приподнято», — добавила она.

Помимо этого, негативно влияют на внешность по утрам употребление алкоголя, курение, нерегулярный сон, чрезмерное пребывание на солнце, низкий уровень активности и аллергия.

В феврале прошлого года Ирина Шейк показала лицо без макияжа после сна. Супермодель опубликовала видео, на котором продемонстрировала, какими косметическими средствами она пользуется после утреннего душа. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с мокрыми волосами в халате с анималистичным принтом.

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Майя Пономаренко
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