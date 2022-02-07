Раскрыты причины непривлекательного внешнего вида по утрам
Медицинские работники раскрыли несколько причин непривлекательного внешнего вида по утрам. Соответствующую информацию публикует портал LadBible.
Эксперты заявили, что во время сна человек долгое время находится в горизонтальном положении, из-за чего к его голове приливает жидкость, вызывающая отеки. По словам врачей, данное явление часто усугубляется в связи с переизбытком сна или, напротив, недосыпом.
Кроме того, согласно материалу, неправильное положение тела во время сна является причиной образования мешков под глазами, опухшего лица, а также морщин и заломов на коже. По этой причине дерматолог Пурвиша Пател рекомендует спать не на животе, а на спине или на боку. «Постарайтесь купить высокую подушку, чтобы лицо было приподнято», — добавила она.
Помимо этого, негативно влияют на внешность по утрам употребление алкоголя, курение, нерегулярный сон, чрезмерное пребывание на солнце, низкий уровень активности и аллергия.
В феврале прошлого года Ирина Шейк показала лицо без макияжа после сна. Супермодель опубликовала видео, на котором продемонстрировала, какими косметическими средствами она пользуется после утреннего душа. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с мокрыми волосами в халате с анималистичным принтом.