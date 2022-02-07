Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 миллионов рублей

В Главную военную прокуратуру поступили материалы дела о хищении 300 миллионов рублей в ЦНИИ Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После утверждения обвинительного заключения фигуранты дела об особо крупном мошенничестве пойдут под суд.

По версии следствия, многомиллионную аферу придумал бывший начальник ЦНИИ Воздушно-космических сил (ВКС) в Твери генерал-майор в отставке Сергей Ягольников. Он был основателем и теневым хозяином АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС) и забирал значительную часть поступивших в институт госзаказов.

С 2013 по 2019 год компания получила заказ на разработку секретных комплексов воздушно-космической обороны: «Сирены» — для слежения за крылатыми ракетами противника, и «Акации» — для управления войсками при нанесении ответного удара.

Штата и производственных возможностей для выполнения контрактов у компании Ягольникова не было, поэтому работы продолжали выполнять сотрудники ЦНИИ ВКС. При этом деньги за них получали «мертвые души».

Обвиняемыми по делу также стали четыре сменившихся за это время гендиректора РТИС, бывший замначальника финансово-экономической службы ЦНИИ подполковник Роман Жуков и экс-глава местного военного представительства Сергей Суша.

Адвокат Ягольникова настаивает, что его подзащитный руководствовался не корыстью, а интересами бывших подчиненных. По его версии, секретной разработкой занимались вовсе не «мертвые души», а сотрудники ЦНИИ, которые вышли в отставку.