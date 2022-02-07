В Европе осталось газа на несколько недель

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) снова оказались на критически низкой отметке — если страны ЕС остановят поставки газа из России, топлива останется всего на шесть недель, указано в отчете британской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie. При этом эксперты отмечают, что при любом варианте развития конфликта между Западом и Россией регион рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

«Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета», — указывают в Wood Mackenzie. В связи с этим Европа окажется на грани энергетической катастрофы, так как к отопительному сезону запасы газа будут близкими к нулю.

В связи с этим специалисты сомневаются, что Европа пойдет на отказ от российского газа в случае обострения геополитической напряженности. Приняв такое решение, регион просто не сможет найти альтернативные объемы для замены поставок из России. По расчетам компании, в настоящее время ЕС зависит от них на 28 процентов. Из-за того что Европе необходимы поставки не только для удовлетворения текущего спроса, но и для подготовке к следующей зиме, Wood Mackenzie ожидает роста поставок газа из России на 20 процентов в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами.

Аналитики добавляют, что даже если транзит российского газа будет осуществляться в рамках существующих контрактов, а «Северный поток-2» не запустят, Европе грозит новый энергокризис через год. В условиях полного отказа от газа из России ЕС придется добиться целого ряда изменений в мировом энергорынке, среди них — перенаправление Россией объемов поставок по газопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу, сокращение потребления газа и запуск законсервированных атомных и угольных электростанций, рост добычи газа в Норвегии и Нидерландах и переход покупателей из Азии на уголь вместо сжиженного природного газа (СПГ).

В январе ЕС заявил о готовности принять жесткие санкции в отношении Москвы, если российские войска начнут военное наступление на Украину. В частности, ограничения могут коснуться сырьевого экспорта страны. Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что ФРГ может включить в список санкций «Северный поток-2» в случае эскалации конфликта.