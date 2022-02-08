Неудачи Франции в мире связали с Россией

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что плохие отношения с Россией не позволяют стране иметь больший вес на мировой арене, сообщает телеканал France 2.

Ле Пен связала неудачи Францией с Россией и предположила, что плохие отношения с ней мешают стране иметь больший авторитет в мировой политике.

«Плохие отношения с Россией не позволяют, вероятно, нам иметь такой большой вес как стране, которой есть что сказать миру, чем это могло было быть, если бы мы поддерживали нормальные отношения с двумя державами — Россией и США», — подчеркнула она.

Политик также прокомментировала переговоры по кризису на Украине и призналась в ощущении, будто Франция «села на поезд, опоздав на 13 часов». Однако она заявила о вере в деэскалацию ситуации в стране.

Ле Пен обещала поддержать нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, если он успешно проведет переговоры в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным, а позже — в Киеве. По ее мнению, обостренная ситуация на Украине заставляет беспокоиться весь мир.

