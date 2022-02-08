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Кудрин проверит готовность России к жизни без нефти и газа

РБК: Счетная палата проверит готовность России к энергопереходу

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Счетная палата, возглавляемая бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, проверит готовность России к жизни без нефти в условиях глобального перехода к альтернативным источникам энергии, пишет РБК со ссылкой на план проверок ведомства на текущий год.

В планах контрольного органа провести анализ внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода для России и таким образом «содействовать оптимальному реагированию» на угрозы социально-экономическому развитию страны.

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Ожидается, что аудит будет разделен на несколько этапов, в ходе которых сотрудники Счетной палаты оценят возможности и риски глобального энергоперехода для России, оценят влияние декарбонизации на российский топливно-энергетический комплекс, исследуют перспективы развития отечественной атомной отрасли, а также исследуют инициатива Центробанка в области устойчивого развития.

Кроме того, аудиторы проверят состояние системы мониторинга и учета лесных ресурсов России, которые власти разных уровней неоднократно называли главным способом добиться углеродной нейтральности через поглощение выбросов. Также Счетная палата изучит вопрос влияния декарбонизации на рынок труда.

Ранее руководство страны, включая президента Владимира Путина заявляло о намерении Москвы присоединиться к глобальным планам по достижению углеродной нейтральности. По словам главы государства, эта цель в России будет достигнута к 2060 году.

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Платон Щукин
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