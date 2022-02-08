В Москве открылся Форум цифровой безопасности

На площадке Общественной палаты РФ в Москве 8 февраля открылся Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022, участниками которого стали отраслевые эксперты, представители Госдумы и Министерства цифрового развития.

«Каждый гражданин нашей страны, да и вообще в мире вовлечен в цифровое пространство в той или иной степени. Это и госуслуги, и образовательные процессы и коммуникации на онлайн-платформах крупнейших ИТ-корпораций», — заявил председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, отметивший, что основными вопросами развития онлайн-отрасли сегодня является защита персональных данных, защита детей и подростков в Сети, а также создание официальных представительств ИТ-гигантов в российской юрисдикции.

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ключевой задачей с точки зрения законодателей остается создание безопасной интернет-среды, «где пользователи не будут становится жертвами каких-либо противоправных действий, кибербуллинга, и травли». «Безопасность в сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти», — уточнил он. Хинштейн отметил также, что благодаря усилиям государства удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Не менее серьезную угрозу, по мнению парламентария, представляет массовое распространение фейков и деструктивного контента.

«В течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. Все требования, направленные Роскомнадзором в адрес Twitter и касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилия, пропаганда наркотиков, подростковый суицид», — сообщил он. В качестве «адекватной и разумной меры» Хинштейн назвал оборотные штрафы к онлайн-платформам, впервые назначенные ИТ-гигантам в декабре 2021 года.

«Принятие закона о приземлении стало ключевой вехой в развитии российского законодательства в области информационных технологий. Своеобразным фундаментом, на основе которого должны работать и другие законы о цифровой среде. … Без полноценного приземления мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей. … Никто из российских граждан в американском суде не сумеет защитить и отстоять свои права. Для защиты наших граждан такого рода разбирательства должны происходить как минимум в российской юрисдикции», — заключил Александр Хинштейн.

В свою очередь, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что для повышения цифровой грамотности граждан важное значение имеет создание полезного контента по теме информационной безопасности. «Интерес к теме информационной безопасности с годами растет. Чем больше человек читает и заимствует опыт, тем больше он готов к разным ситуациям в жизни, с которыми сталкивается. Все, что происходит в виртуальном мире и онлайне, это тоже опыт и накопление. Чем больше мы будем смотреть качественного контента, тем больше будет вырабатываться "прививка" от интернет-мошенничества и так далее. ИРИ финансирует контент в интернете. В 2020 году среди победителей конкурсов не было проектов по безопасности данных, а в 2021 году проекты по теме безопасности финансированы уже на 200 миллионов рублей», — сообщил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что российские правовые инициативы находят отклик в зарубежной законодательной практике и также сталкиваются с сопротивлением крупнейших цифровых корпораций.

«Вы прекрасно знаете, что Евросоюз пошел по пути РФ и обязывает хранить на серверах ЕС данные пользователей, в частности той самой метавселенной Facebook. Соответственно соцсеть, которая является монополистом в Европе, начинает процесс похожий на шантаж, заявляя «мы будем настаивать на обмене данных и хранении данных, том числе и в США, и можем оставить без соцсетей всю Европу», — рассказал он.

Участники мероприятия также указали на важное значение саморегулирования онлайн-пространства в части борьбы с деструктивным контентом и защиты несовершеннолетних пользователей от его влияния. Одним из примеров объединения рынка является Альянс по защите детей в цифровой среде, созданный российскими ИТ-компаниями в ноябре 2021 года.

«Мы [интернет-компании, телекомоператоры] отвечаем за то, что происходит в инете и должны что-то делать для того, чтобы создать безопасную и комфортную среду для детей. В рамках Альянса у каждой компании есть ряд вещей, которые она развивает и продвигает. Например, VK взялись за тему кибербуллинга. Согласно опросу, это самая большая проблема для детей, поскольку более четверти несовершеннолетних пользователей проводят в гаджетах все свободное время. Более 80 процентов россиян считают, что подростки недостаточно защищены [от цифровых угроз]», — сообщил председатель Альянса Антон Шингарев.

Он также заявил о запуске в поддержку в поддержку Хартии «Цифровая этика детства» акции #МояХартия, к которой в ходе церемонии открытия Cyber Security Day 2022 присоседились Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), РОЦИТ, АНО «Диалог», Институт развития интернета (ИРИ), Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания «Мой офис».

