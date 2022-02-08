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Свидетельства о смерти в России станут электронными

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Россияне с 1 марта 2022 года смогут получать электронные свидетельства о смерти по всей стране, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Российская газета».

Согласно документу, Минздрав будет вести единый федеральный реестр таких свидетельств. Заполнение электронного свидетельства станет обязательным, а не по желанию человека. В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) укажут причины смерти, данные о медицинской организации. Затем извещение поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Электронные документы начнут выдавать с 1 марта. Родственникам погибшего документ никуда предоставлять не надо. До этого россияне приносили свидетельства о смерти в ЗАГС, чтобы там сделали отметку.

Ранее сообщалось, что во всех центрах «Мои документы» в Москве стали доступны новые услуги ЗАГС. В них можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака.

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Алия Шарафутдинова
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