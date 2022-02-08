Тело российского депутата нашли с огнестрельным ранением

Депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько найден мертвым: по предварительной информации, на его теле обнаружено огнестрельное ранение. Об этом во вторник, 8 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает ТАСС.

По словам источника, все материалы по факту обнаружения тела Андрея Шалько находятся у Следственного комитета России (СКР). Другой источник в правоохранительных органах отметил, что в настоящее время устанавливаются все причины случившегося.

В региональном управлении СКР уже заявили, что в истории с обнаружением тела Шалько нет «признаков криминальной смерти» и воздержались от дальнейших комментариев.

7 февраля сообщалось, что в Ярославской области задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников, подозреваемый в организации нарколаборатории.