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В Германии отметили необходимость диалога с Россией

Канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости диалога с Россией по кризису на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leah Millis / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нарушение суверенитета Украины вызовет тяжелые последствия для России, и отметил необходимость диалога, передает РИА Новости.

Шольц отметил, что этой позиции также придерживаются Франция и Польша. «Наша общая цель — предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность», — сказал канцлер Германии перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой. Он добавил, что цель встречи — деэскалация кризиса на Украине. «Нам нужен диалог, нам нужно решение», — подчеркнул политик.

Ранее Макрон заявил о намерении продолжить дипломатическое взаимодействие с Россией. По словам французского лидера, последние дни «позволили выявить новые подходы» в сложившейся ситуации, над которыми страны будут вместе работать. «У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и, оставаясь едиными, вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую деэскалацию и выстроить мир и стабильность», — заявил он.

Марина Совина
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