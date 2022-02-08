Рекордная доля россиян перешла на удаленку

К февралю 2022 года доля компаний в России, которые практикуют удаленную работу сотрудников, достигла рекордных показателей, превысив половину. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, передает РБК.

Как показал опрос, всего о перешедших на удаленку сотрудниках заявил 51 процент опрошенных компаний. При этом в четырех из десяти россиян на дому работает более 30 процентов персонала. Больше всего дистанционной работы наблюдалось только в разгар пандемии — в мае 2020 года: тогда работающие из дома сотрудники были в 59 процентах компаний, отметили эксперты.

В то же время количество компаний, где есть сотрудники на удаленке, значительно выросло за последние две-три недели. До этого об удаленщиках в штате сообщал 31 процент компаний.

В Москве и Петербурге больше всего распространена удаленка. В российской столице дистанционный труд используют 68 процентов работодателей, в Санкт-Петербурге — 63 процента компаний.

Чаще всего на дистанционную работу переводят сотрудников следующих направлений: информационные технологии, бухгалтерия и финансы, продажи и работа с клиентами, управление персоналом и кадры, закупки и снабжение.

1 февраля российским работодателям порекомендовали по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Минтруде напомнили, что перевод сотрудника на удаленку не служит основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач.