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В России работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимум сотрудников

Минтруд РФ рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российским работодателям рекомендовано по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, сообщает во вторник, 1 февраля, ТАСС.

В ведомстве пояснили, что число сотрудников, которых можно перевести на дистанционный режим, может определить сам работодатель, исходя из возможностей организации.

Кроме того, в Минтруде напомнили, что перевод сотрудника на удаленку не служит основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной работы регулируются Трудовым кодексом России, добавили в ведомстве.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома.

Он пояснил, что эта инициатива призвана сократить выросшую нагрузку на медиков из-за эпидемии коронавируса.

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Анна Щербакова
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