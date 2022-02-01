В России работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимум сотрудников

Российским работодателям рекомендовано по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, сообщает во вторник, 1 февраля, ТАСС.

В ведомстве пояснили, что число сотрудников, которых можно перевести на дистанционный режим, может определить сам работодатель, исходя из возможностей организации.

Кроме того, в Минтруде напомнили, что перевод сотрудника на удаленку не служит основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной работы регулируются Трудовым кодексом России, добавили в ведомстве.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома.

Он пояснил, что эта инициатива призвана сократить выросшую нагрузку на медиков из-за эпидемии коронавируса.