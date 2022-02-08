В Белоруссии обвинили евродепутатов в распространении фейков о референдуме

Совет Республики Национального собрания Белоруссии обвинил евродепутатов в распространении фейков о предстоящем референдуме. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

В частности, в верхней палате парламента обратили внимание на заявление от 1 февраля 2022 года. По мнению белорусских сенаторов, евродепутаты намеренно искажают информацию о предстоящем всенародном голосовании, вводят в заблуждение общественность своих государств.

В Совете Республики выразили уверенность, что Белоруссия демонстрирует странам Евросоюза пример продуманной, планомерной, проводимой в соответствии с законодательством работы по обновлению Конституции.

Ранее в Европарламенте назвали фикцией референдум по поправкам основного закона Белоруссии. Как заявили глава делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс, в условиях давления на гражданское общество в стране, референдум нельзя считать демократическим выражением воли белорусов.

Референдум по изменениям в Конституции Белоруссии пройдет 27 февраля 2022 года. Белорусам предлагают обширные политические преобразования, в том числе создание нового постоянно действующего органа власти — Всебелорусского народного собрания. В случае, если поправки будут приняты, президент республики Александр Лукашенко сможет его возглавить .

Сам Лукашенко не исключил такого развития событий, однако в этом случае белорусам вскоре придется выбрать другого главу страны.