В МИД России раскрыли бредовую идею Запада

Замглавы МИД России Александр Панкин прокомментировал обвинения Запада в адрес России, согласно которым страна готовит нападение на Украину. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Панкин раскрыл обвинения Запада в сторону России. Он назвал сообщения о нападении государства на соседние страны «бредовой идеей-фикс».

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны», — подчеркнул он.