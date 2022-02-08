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В МИД России раскрыли бредовую идею Запада

Замглавы МИД Панкин назвал нападение России на соседние страны бредовой идеей-фикс Запада
Александр Панкин

Александр Панкин. Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Замглавы МИД России Александр Панкин прокомментировал обвинения Запада в адрес России, согласно которым страна готовит нападение на Украину. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Панкин раскрыл обвинения Запада в сторону России. Он назвал сообщения о нападении государства на соседние страны «бредовой идеей-фикс».

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны», — подчеркнул он.

Марина Совина
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